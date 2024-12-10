هكذا احتفلت محافظة مأرب بالذكرى السابعة لانتفاضة الثاني من ديسمبر 2017م محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة عاجل:إدارة الشؤون السياسية التابعة للثورة السورية تكشف نتائج اجتماعها مع 8 دول بينها اربع دول خليجية الساعات الأخيرة قبل هروب الأسد.. ما يجهله اليمنيون والعرب عنها فنانة خليجية تثير بحراً من الانتقادات.. ظلموا الأسد قصة العشاء الإيراني الأخير في دمشق اليمن تدعو لعقد مؤتمر دولي للمانحين وتحذر من التغاضي عن الإنتهاكات الحوثية لاعب رياضي يعتدي على مدربه بعد استبداله ما هي ظاهرة ديجا فو؟ التي اختبرها 97% من الأشخاص؟ فنون التعذيب في سجون الأسد تصدم اليمنيين والعالم - فيديو
كشفت إدارة الشؤون السياسية التابعه للثورة السورية ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماعها مع سفراء 8 دول بينها العراق.
وذكرت الإدارة بحسب وسائل إعلام سورية: "عقدنا اجتماعاً مع سفراء دول العراق والبحرين وعمان ومصر والإمارات والأردن والسعودية وإيطاليا"، مشيرة إلى أن"الاجتماع كان إيجابياً ووعد السفراء بتنسيق عالي المستوى مع الحكومة الجديدة".
وأضافت، أن"الدوحة ستفتتح سفارتها في دمشق بعد أيام"، مؤكدة أنه"سيتم تفعيل المطار الدولي خلال أيام قليلة واليوم بدأت أعمال التنظيف والصيانة".