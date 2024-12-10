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عاجل:إدارة الشؤون السياسية التابعة للثورة السورية تكشف نتائج اجتماعها مع 8 دول بينها اربع دول خليجية

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص
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كشفت إدارة الشؤون السياسية التابعه للثورة السورية ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماعها مع سفراء 8 دول بينها العراق.

وذكرت الإدارة بحسب وسائل إعلام سورية: "عقدنا اجتماعاً مع سفراء دول العراق والبحرين وعمان ومصر والإمارات والأردن والسعودية وإيطاليا"، مشيرة إلى أن"الاجتماع كان إيجابياً ووعد السفراء بتنسيق عالي المستوى مع الحكومة الجديدة".

وأضافت، أن"الدوحة ستفتتح سفارتها في دمشق بعد أيام"، مؤكدة أنه"سيتم تفعيل المطار الدولي خلال أيام قليلة واليوم بدأت أعمال التنظيف والصيانة".

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