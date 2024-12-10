لاعب رياضي يعتدي على مدربه بعد استبداله

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية في مصر، أمس الإثنين، واقعة غريبة حين أقدم مدرب فريق المنصورة على استبدال لاعبه البديل أساسًا بعد 10 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب، فثار اللاعب على مدربه وهاجمه على دكة الاحتياط.

وكانت الدقيقة السبعين من زمن المباراة، وخلال الشوط الثاني وبعد نزوله أرضية الملعب لدقائق، طلب مدرب المنصورة علاء نوح من لاعبه أحمد عبد الواحد شاهين، أن يخرج مجددًا لاستبداله، بعدما كان الفريق قد تلقى هدفًا ثالثًا أمام "المقاولون العرب".

رفض اللاعب الخروج من الملعب في بداية الأمر، ثم دخل في نوبة غضب، وتوجه بألفاظ عدائية تجاه مدربه.

وحين همّ أحد الفنيين في الفريق ليخرج اللاعب، توجّه هذا الأخير إلى دكة الاحتياط حيث يجلس المدرب نوح، فيما بدا أنها محاولة اعتداء، قبل أن يتم ردعه وإدخاله إلى غرف تبديل الملابس. وكان شاهين يبكي بحرقة بعد الواقعة.

الاعتزال

وأثارت المشاهد التي كانت تبث على الهواء غضبًا في الوسط الرياضي جراء تصرفات اللاعب.

وأفاد المدرب نوح في تصريحات للصحافيين، بأنه قام باستبدال اللاعب لعدم التزامه بالتعليمات لدى دخوله إلى الملعب. وقال: "أي لاعب سينزل الملعب ولا ينفذ التعليمات، يعني ذلك إخراجه".

وأكد أن اللاعب لم يلعب بشكل جماعي، بل بشكل فردي، وفق ما نقلته صحيفة "الأهرام".

وقرر مجلس إدارة نادي المنصورة اليوم الثلاثاء، إيقاف لاعب الفريق أحمد شاهين لأجل غير مسمى وفتح تحقيق بالواقعة.

من ناحيته، تقدم اللاعب باعتذار رسمي لجماهير النادي، وأكد في بيان نشره على صفحته الخاصة بمنصة فيسبوك أنه سيظل محبًا ومخلصًا للمنصورة، معلنًا قراره اعتزال كرة القدم نهائيًا.

وقال اللاعب: "إذا كنت قد أخطأت خلال مباراة المقاولون، فهذا كان نابعًا من حبي وعشقي للمنصورة، وهو تصرف خرج عن إرادتي. أعتذر بشدة للجماهير ولكل من تأثر بهذه الواقعة".

"وجوده مستحيل"

وخلال تصريحات صحفية جدد اللاعب اعتذاره من مدربه، نافيًا أن يكون قد أقدم على ضرب نوح.

وفي هذا الشأن، قال نوح: "أحمد شاهين حر في قرار اعتزاله كرة القدم".

وأضاف: "قد تهدأ الأمور مع مرور الوقت، وربما يعود إلى التدريبات، ولكن حاليًا من المستحيل أن يكون موجودًا في الفريق".

من ناحيته، قال النادي على لسان رئيسه إن اللاعب موقوف حاليًا، بانتظار مذكرة من مدير الكرة ومن المدير الفني للفريق للإعلان عن العقوبة النهائية، وقد يتم شطبه من قوائم اللاعبين.