اليمن تدعو لعقد مؤتمر دولي للمانحين وتحذر من التغاضي عن الإنتهاكات الحوثية لاعب رياضي يعتدي على مدربه بعد استبداله ما هي ظاهرة ديجا فو؟ التي اختبرها 97% من الأشخاص؟ فنون التعذيب في سجون الأسد تصدم اليمنيين والعالم - فيديو ما قصة علم سوريا الأخضر ذو الثلاث نجمات؟ العائدون من الموت .. حكايات الأمل والرعب .. سجن صيدنايا باستيل سوريا ماهي الرسائل الإسرائيلية التي قدمتها من خلال تدمير المقدرات العسكرية السورية؟ هيئة الأسرى والمختطفين ترحب بإدراج لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثي ورئيسها ضمن قوائم الإرهاب عاجل: إيران تعترف رسميا بهروب كلي لقواتها ومليشياتها من سوريا بعد سقوط الأسد آخر مسئول إيراني التقى بشار يكشف بماذا كان الأسد متفاجئاً قبل سقوطه ومن ماذا اشتكى ويقول طريقنا إلى اليمن مفتوح
عاد علم الثورة السورية ليرفرف من جديد مع وصول قوات المعارضة المسلحة وسيطرتها على مدن سوريا بما فيها العاصمة دمشق.
ويتميز علم الثورة بلونه الأخضر المختلف عن العلم الأحمر الذي كان يرفع بمناطق النظام السوري.
ويعود تاريخ العلم الأخضر إلى فترة استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي، ورفع لأول مرة في دمشق عام 1932، بينما تم اعتماد العلم الأحمر عام 1958 خلال مرحلة الوحدة بين سوريا ومصر حينها.
وفي عام 2011، وبعد اندلاع الثورة السورية ضد النظام، بدأ العلم الأخضر بالظهور مجددا، واستخدمه المتظاهرون على نطاق واسع بمختلف المحافظات خلال التظاهرات التي كانت تطالب بإسقاط النظام.
وعلم الثورة تبناه رسميا الائتلاف السوري المعارض والجيش السوري الحر بعد عام 2011، كما تم استخدامه من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي شكلتها المعارضة.
وفي ديسمبر 2024، ومع سيطرة قوات المعارضة على عدة مدن سورية، عاد العلم الأخضر للظهور مجددا، كرمز للتعبير عن تحرر تلك المناطق من قبضة النظام السوري.
التصميم
يشتمل علم الثورة على ثلاثة مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأخضر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض ثلاث نجوم خماسية حمراء اللون. وللألوان دلالات مختلفة، والنجوم الحمراء الثلاث تمثل ثلاث مناطق في سوريا.
أما العلم الأحمر الذي يرفع بمناطق النظام، فهو مكون من ثلاثة مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأحمر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض نجمتان باللون الأخضر.