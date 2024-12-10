اليمن تدعو لعقد مؤتمر دولي للمانحين وتحذر من التغاضي عن الإنتهاكات الحوثية لاعب رياضي يعتدي على مدربه بعد استبداله ما هي ظاهرة ديجا فو؟ التي اختبرها 97% من الأشخاص؟ فنون التعذيب في سجون الأسد تصدم اليمنيين والعالم - فيديو ما قصة علم سوريا الأخضر ذو الثلاث نجمات؟ العائدون من الموت .. حكايات الأمل والرعب .. سجن صيدنايا باستيل سوريا ماهي الرسائل الإسرائيلية التي قدمتها من خلال تدمير المقدرات العسكرية السورية؟ هيئة الأسرى والمختطفين ترحب بإدراج لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثي ورئيسها ضمن قوائم الإرهاب عاجل: إيران تعترف رسميا بهروب كلي لقواتها ومليشياتها من سوريا بعد سقوط الأسد آخر مسئول إيراني التقى بشار يكشف بماذا كان الأسد متفاجئاً قبل سقوطه ومن ماذا اشتكى ويقول طريقنا إلى اليمن مفتوح
رحبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024م، بالقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية الذي تضمن إدراج اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين ورئيسها عبد القادر المرتضى ضمن قوائم الإرهاب، نظرا لضلوعهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت الهيئة في بيانها وصل مأرب برس تسخة منه "إن هذا الادراج يُعد خطوة إيجابية في مسار تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين والمعتقلين تعسفيًا، بما في ذلك الصحفيون، والنشطاء الحقوقيون، وموظفو المنظمات الدولية.
وأشار البيان إلى توثيق تقارير عديدة للانتهاكات التي ترتكبها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى من تعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من الرعاية الطبية، مؤكدا بأنها ممارسات تتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى استثمار هذا القرار بمزيد من الضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها، وإطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين تعسفيًا دون شرط أو قيد، مشددا على أهمية إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.