هيئة الأسرى والمختطفين ترحب بإدراج لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثي ورئيسها ضمن قوائم الإرهاب

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 162

رحبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024م، بالقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية الذي تضمن إدراج اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين ورئيسها عبد القادر المرتضى ضمن قوائم الإرهاب، نظرا لضلوعهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت الهيئة في بيانها وصل مأرب برس تسخة منه "إن هذا الادراج يُعد خطوة إيجابية في مسار تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين والمعتقلين تعسفيًا، بما في ذلك الصحفيون، والنشطاء الحقوقيون، وموظفو المنظمات الدولية.

وأشار البيان إلى توثيق تقارير عديدة للانتهاكات التي ترتكبها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى من تعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من الرعاية الطبية، مؤكدا بأنها ممارسات تتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى استثمار هذا القرار بمزيد من الضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها، وإطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين تعسفيًا دون شرط أو قيد، مشددا على أهمية إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.