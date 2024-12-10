نحن أسيادكم .. سلالي حوثي يتوعد أحد ابناء محافظة إب على خلفية مقتل الشيخ ابو شعر ويوجه له عده طعنات

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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تعرض الشاب "ماهر العماري" أحد أبناء محافظة إب لعدة طعنات اليوم الاثنين، من قبل أحد المسلحين الحوثيين التابعين لبيت الأمير الذين قاموا بقتل الشيخ صادق أبو شعر في العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" أن هذا الاعتداء جاء بعد مشادات كلامية حادة بين "ماهر العماري" وأحد مسلحين مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا على خلفية قضية اغتيال الشيخ القبلي البارز "صادق أبو شعر" مما يعكس حالة التخبط والخوف التي تعيشها المليشيات الحوثية في ظل التصعيد الذي تقوم به قبائل محافظة إب في صنعاء.

ووفقا للمصادر فإن المسلح في المليشيات تعرض للعماري وبدأ بشتمه وقال له أنتم أصحاب ما بتقدروا تعملوا حاجة ونحن أسيادكم" ليرد عليه ماهر بصفعة ليقوم المسلح بتوجيه عدة طعنات في أماكن متفرقة بجسد ماهر ، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى مستشفى "يشفين" في منطقة دار سلم ، وهو في المستشفى الآن يتلقى العلاج وحالته خطيرة.

الحادثة تأتي في ظل تصاعد التوترات بين قبائل محافظة إب ومليشيات الحوثيين التي تعيش حالة من التخبط والخوف مع استمرار التصعيد القبلي في صنعاء احتجاجا على مماطلة الجهات المسؤولة في تنفيذ القصاص بحق قتلة الشيخ أبو شعر.

وتُضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثيين بحق أبناء محافظة إب والتي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة مما يعكس نهج المليشيات في استخدام العنف والترهيب لتكميم الأصوات المعارضة.

ويأتي هذا الاعتداء ليعمق الغضب الشعبي والقبلي ضد مليشيات الحوثيين، في وقت يتصاعد فيه الإصرار القبلي على تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشيخ أبو شعر ، في ظل استمرار حالة الفوضى والانفلات الأمني بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.