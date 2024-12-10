العملة اليمنية تواصل حالة عدم الإستقرار.. الأسعار في صنعاء وعدن

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 296