العملة اليمنية تواصل حالة عدم الإستقرار.. الأسعار في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساءاليوم الثلاثاء بتاريخ 10/12/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2055
بيع الدولار 2060
شراء السعودي 538
بيع السعودي 540