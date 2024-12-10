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العملة اليمنية تواصل حالة عدم الإستقرار.. الأسعار في صنعاء وعدن

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساءاليوم الثلاثاء بتاريخ 10/12/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                534

بيع الدولار                  537

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي               140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               2055

بيع الدولار                2060

شراء السعودي             538

بيع السعودي                540

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