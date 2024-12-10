المحافظات المتوقع أن يضربها الصقيع خلال الساعات القادمة

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً، مع حدوث صقيع على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز، في نشرته الجوية، إنه يتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة وجاف على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) و مرتفعات (إب، الضالع، لحج ،أبين وغرب الجوف ) مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) على بعض مناطق منها.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً على أجزاء من (غرب وجنوب مارب ومرتفعا حجه ،المحويت، ريمة، تعز، حضرموت وشبوة).

وحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بشدة، المواطنين في المناطق الآنفة الذكر من الطقس البارد والشديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة من لديهم مناعة ضعيفة من كبار السن و الأطفال والمرضى، كما طالب المزارعين بأخذ الحيطة والحذر من آثار الطقس الشديد البرودة و ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن بأواها في أماكن صحية و دافئة .

وأهاب المركز الوطني بالجهات الرسمية ذات العلاقة كل بموقعه و اختصاصه بضرورة اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة من التبريد الشديد وتكون الصقيع ومتابعة النشرات الصادرة عنه.