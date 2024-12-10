الحوثيون يهددون أسر المعتقلين بالعقاب إذا تحدثوا للإعلام

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أشارت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء إلى أن جماعة الحوثي تهدد عائلات المعتقلين لديها بسبب مطالباتهم بالإفراج عن المئات المحتجزين بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالنظام السابق في عام 1962.

وفقًا لشهادات بعض الأسر، أبلغ المشرفون الحوثيون في مختلف المديريات والمحافظات تلك العائلات بتهديدات جادة بإخفاء المعتقلين نهائيًا وعدم إطلاق سراحهم إذا قامت الأسر بالتحدث عنهم أو الاستمرار في المطالبة بإطلاق سراحهم.

وتتابع جماعة الحوثي عمليات الاعتقال، حيث لم يُفرج إلا عن عدد قليل من المعتقلين، في حين لا يزال يُقدّر عدد المعتقلين بالمئات.

وقد أُبلغت الأسر، خصوصًا من محافظة إب، التي أصبحت مركزًا للمعارضة، بوضوح بأن التحدث لوسائل الإعلام أو تقديم الشكاوى للمنظمات الحقوقية قد يؤدي إلى اعتقالات جديدة أو تغييب أبنائهم نهائيًا.

أكدت العائلات أنها تتعرض لأساليب الترهيب من قبل الحوثيين، بما في ذلك التهديدات العلنية من بعض الوجهاء في المناطق الريفية.

كما ترفض الجماعة السماح لأسر المعتقلين بزيارتهم أو التواصل معهم أو حتى توكيل محامٍ للدفاع عنهم، رغم مرور ما يقرب من أربعة أشهر على حملات الاعتقال.

تأتي هذه الأحداث في وقت يهدد فيه أفراد من قبائل محافظة إب بنقل اعتصامهم، الذي يستمر منذ أسبوعين، إلى أمام وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إذا لم يتم محاسبة مسؤول أمني حوثي على خلفية مقتل أحد وجهاء المنطقة.

وفي سياق آخر، أفاد أصدقاء الصحافي اليمني محمد المياحي بأنه بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في معتقله السري التابع للحوثيين، وذلك احتجاجًا على اعتقاله بسبب انتقاده لخطاب زعيم الجماعة.

وقد دعا الأصدقاء إلى ضرورة الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين، مع مطالبة المنظمات المحلية والدولية بالضغط على الحوثيين للإفراج عنهم.