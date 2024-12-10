المعارضة السورية تكشف عن آلية ملاحقة كبار مسؤولي نظام الأسد المتورطين بالقتل والتعذيب

الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلن مقاتلو المعارضة السورية خلال الليل أنه سيتم قريباً الإعلان عن قائمة بأسماء كبار مسؤولي نظام الأسد المطلوبين بتهم تتعلق بممارسات تعذيب. ولمدة نصف قرن، حكمت عائلة الأسد البلاد بقبضة من حديد، مع تقارير موثقة منذ فترة طويلة عن الاعتقال الجماعي والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والفظائع ضد شعبهم.

وستُعلن فصائل المعارضة عن "القائمة رقم 1 التي تتضمن أسماء كبار المسؤولين المتورطين في تعذيب الشعب السوري”، بحسب بيان صادر عن قيادة العمليات العسكرية، تحالف المعارضة الذي تقوده الجماعة الإسلامية هيئة تحرير الشام.

وقال زعيمها أحمد الشرع، المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، إن هيئة تحرير الشام "لن تتردد في محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري".

وأردف الشرع: "سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من البلدان التي هربوا إليها حتى يحصلوا على عقابهم العادل".

وقال البيان إنه سيتم تقديم مكافآت مقابل معلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب مزعومة