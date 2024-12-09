مشرف حوثي يقتل مواطنا داخل منزل شيخ قبلي في المحويت .. مارب برس يكشف التفاصيل.

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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أقدم أحد المشرفين في مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا على قتل مواطن داخل منزل أحد المشائخ القبليين في مديرية الرجم بمحافظة المحويت.

مصادر خاصة لـ"مأرب برس" قالت أن المشرف الحوثي "صادق عواض" الملقب بـ"أبو حسين " أطلق خمس رصاصات من سلاحه على المجني عليه "محمد جار الله مفرح"، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وبحسب المصادر، فإن الحادثة نتيجة لخلاف بين المجني عليه والمشرف في مليشيات الحوثيين على حسابات مالية لمشروع مياه محلي ، وعلى الرغم من تدخل أحد المشائخ للتحكيم والصلح بين الطرفين إلا أن المشرف الحوثي وفي لحظة غادرة أثناء تواجدهم في مجلس المحكم لم يتردد في استخدام السلاح وتصفية المجني عليه بدم بارد وأمام الحاضرين.

ووفقا للمصادر فإن سلطات مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا رافضين حتى الآن تسليم المشرف في المليشيات الذي ارتكب هذه الجريمة لينال عقابه مما أثار موجة غضب وإستياء واسعة بين الأهالي المطالبين بإحالة المشرف في مليشيات الحوثيين الإرهابية إلى القضاء وتقديمه للعدالة لينال جزأءه على هذه الجريمة.

تأتي هذه الجريمة كجزء من سلسلة الإنتهاكات التي تعكس حالة الفوضى والإنفلات الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا، حيث أصبحت الجرائم بحق المدنيين أمرا متكررا من قبل المليشيات الحوثية دون رادع قانوني أو أخلاقي.