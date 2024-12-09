مشرف حوثي يقتل مواطنا داخل منزل شيخ قبلي في المحويت .. مارب برس يكشف التفاصيل. مواجهات ضارية جنوب اليمن بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية مقتل مهندس إتصالات وإصابة آخر برصاص مسلحين بمحافظة البيضاء عاجل: مقرب من عبدالملك الحوثي يتوعد: مقابل كل رصاصة لإسرائيل وأعوانها نعد تسعاً لليمنيين .. الحوثيون يصابون بالرعب رسائل هاكان فيدان خلال مؤتمر السفراء الذي تنظمه الخارجية التركية بخصوص سوريا الإدارة الأمريكية تدرج القيادي الحوثي المرتضى ولجنة الأسرى ضمن قائمة العقوبات عاجل: إدارة العمليات العسكرية تصدر قرارا أدخل البهجة الى كل بيوت السوريين مجلس الشعب السوري يعلن تأييده الاطاحة بنظام الأسد عاجل: الإمارات تصدر أول بيان بخصوص سوريا ورؤيتها لتطورات الأحداث اللجنة العليا للحج برئاسة وزير الأوقاف تناقش خطط تحسين خدمات حجاج اليمن
أقدم أحد المشرفين في مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا على قتل مواطن داخل منزل أحد المشائخ القبليين في مديرية الرجم بمحافظة المحويت.
مصادر خاصة لـ"مأرب برس" قالت أن المشرف الحوثي "صادق عواض" الملقب بـ"أبو حسين " أطلق خمس رصاصات من سلاحه على المجني عليه "محمد جار الله مفرح"، مما أدى إلى مقتله على الفور.
وبحسب المصادر، فإن الحادثة نتيجة لخلاف بين المجني عليه والمشرف في مليشيات الحوثيين على حسابات مالية لمشروع مياه محلي ، وعلى الرغم من تدخل أحد المشائخ للتحكيم والصلح بين الطرفين إلا أن المشرف الحوثي وفي لحظة غادرة أثناء تواجدهم في مجلس المحكم لم يتردد في استخدام السلاح وتصفية المجني عليه بدم بارد وأمام الحاضرين.
ووفقا للمصادر فإن سلطات مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا رافضين حتى الآن تسليم المشرف في المليشيات الذي ارتكب هذه الجريمة لينال عقابه مما أثار موجة غضب وإستياء واسعة بين الأهالي المطالبين بإحالة المشرف في مليشيات الحوثيين الإرهابية إلى القضاء وتقديمه للعدالة لينال جزأءه على هذه الجريمة.
تأتي هذه الجريمة كجزء من سلسلة الإنتهاكات التي تعكس حالة الفوضى والإنفلات الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا، حيث أصبحت الجرائم بحق المدنيين أمرا متكررا من قبل المليشيات الحوثية دون رادع قانوني أو أخلاقي.