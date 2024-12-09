مشرف حوثي يقتل مواطنا داخل منزل شيخ قبلي في المحويت .. مارب برس يكشف التفاصيل. مواجهات ضارية جنوب اليمن بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية مقتل مهندس إتصالات وإصابة آخر برصاص مسلحين بمحافظة البيضاء عاجل: مقرب من عبدالملك الحوثي يتوعد: مقابل كل رصاصة لإسرائيل وأعوانها نعد تسعاً لليمنيين .. الحوثيون يصابون بالرعب رسائل هاكان فيدان خلال مؤتمر السفراء الذي تنظمه الخارجية التركية بخصوص سوريا الإدارة الأمريكية تدرج القيادي الحوثي المرتضى ولجنة الأسرى ضمن قائمة العقوبات عاجل: إدارة العمليات العسكرية تصدر قرارا أدخل البهجة الى كل بيوت السوريين مجلس الشعب السوري يعلن تأييده الاطاحة بنظام الأسد عاجل: الإمارات تصدر أول بيان بخصوص سوريا ورؤيتها لتطورات الأحداث اللجنة العليا للحج برئاسة وزير الأوقاف تناقش خطط تحسين خدمات حجاج اليمن
أفاد مصدر ميداني، اليوم الاثنين 9 ديسمبر/2024، بإستشهاد جندي في جبهة “الفاخر” في محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، خلال مواجهات وصفت بـ“العنيفة” مع مسلحي مليشيات الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب.
وقال المصدر لـ "مأرب برس"، إن الجندي محمد عبيد صالح " استشهد خلال مواجهات مع الحوثيين، مساء اليوم الاثنين، شمال الضالع، مشيرة إلى أن القوات المشتركة خاضت مواجهات “عنيفة” استمرت لساعات في الجبهة ذاتها أسفرت عن قتلى بصفوف مليشيات الحوثي.
والإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 تمكنت القوات المشتركة من إفشال محاولة هجومية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا في جبهات مريس شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.
وتستمر مليشيات الحوثي في محالاتها المتكررة لاختراق جبهات الضالع إلا أنها تصطدم بقوة ردع تجبرها على الانكسار والتراجع مثقلة بالخسائر البشرية والعسكرية.