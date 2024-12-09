مواجهات ضارية جنوب اليمن بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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أفاد مصدر ميداني، اليوم الاثنين 9 ديسمبر/2024، بإستشهاد جندي في جبهة “الفاخر” في محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، خلال مواجهات وصفت بـ“العنيفة” مع مسلحي مليشيات الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب.

وقال المصدر لـ "مأرب برس"، إن الجندي محمد عبيد صالح " استشهد خلال مواجهات مع الحوثيين، مساء اليوم الاثنين، شمال الضالع، مشيرة إلى أن القوات المشتركة خاضت مواجهات “عنيفة” استمرت لساعات في الجبهة ذاتها أسفرت عن قتلى بصفوف مليشيات الحوثي.

والإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 تمكنت القوات المشتركة من إفشال محاولة هجومية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا في جبهات مريس شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وتستمر مليشيات الحوثي في محالاتها المتكررة لاختراق جبهات الضالع إلا أنها تصطدم بقوة ردع تجبرها على الانكسار والتراجع مثقلة بالخسائر البشرية والعسكرية.