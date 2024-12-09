مشرف حوثي يقتل مواطنا داخل منزل شيخ قبلي في المحويت .. مارب برس يكشف التفاصيل. مواجهات ضارية جنوب اليمن بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية مقتل مهندس إتصالات وإصابة آخر برصاص مسلحين بمحافظة البيضاء عاجل: مقرب من عبدالملك الحوثي يتوعد: مقابل كل رصاصة لإسرائيل وأعوانها نعد تسعاً لليمنيين .. الحوثيون يصابون بالرعب رسائل هاكان فيدان خلال مؤتمر السفراء الذي تنظمه الخارجية التركية بخصوص سوريا الإدارة الأمريكية تدرج القيادي الحوثي المرتضى ولجنة الأسرى ضمن قائمة العقوبات عاجل: إدارة العمليات العسكرية تصدر قرارا أدخل البهجة الى كل بيوت السوريين مجلس الشعب السوري يعلن تأييده الاطاحة بنظام الأسد عاجل: الإمارات تصدر أول بيان بخصوص سوريا ورؤيتها لتطورات الأحداث اللجنة العليا للحج برئاسة وزير الأوقاف تناقش خطط تحسين خدمات حجاج اليمن
شهدت مديرية رداع بمحافظة البيضاء جريمة مولمة أودت بحياة مهندس اتصالات وإصابة آخر، أثناء عملهما في إصلاح برج تغطية تابع لشركة الإتصالات اليمنية العمانية المتحدة (you) في منطقة "حيد المصنعة".
وأكدت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن المهندس "كهلان أحمد الأصبحي" قتل برصاص مسلحين قبليين أثناء أدائه لعمله في برج الاتصالات.
وأضافت المصادر أن "الأصبحي" سقط من أعلى البرج إثر إصابته برصاصة قاتلة في "عنقه" فيما تعرض زميله المهندس "كمال عنتر" لإصابة بالغة في "رجله" نتيجة إطلاق النار العشوائي من المسلحين.
وأثارت هذه الجريمة استياء واسعا حيث تأتي هذه الحادثة في ظل الانفلات الأمني الخطير الذي تعيشه محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيًا ، وتعد المحافظة بؤرة لصراعات قبلية متكررة وارتفاع معدلات الجريمة مما يعكس ترديا أمنيا متزايدا.
الحادثة تسلط الضوء مجددا على التحديات الأمنية التي تواجه العاملين في قطاع الإتصالات والبنية التحتية في اليمن في ظل غياب دور السلطات المحلية في حماية الأرواح والممتلكات.