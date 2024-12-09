مقتل مهندس إتصالات وإصابة آخر برصاص مسلحين بمحافظة البيضاء  

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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شهدت مديرية رداع بمحافظة البيضاء جريمة مولمة أودت بحياة مهندس اتصالات وإصابة آخر، أثناء عملهما في إصلاح برج تغطية تابع لشركة الإتصالات اليمنية العمانية المتحدة (you) في منطقة "حيد المصنعة".

وأكدت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن المهندس "كهلان أحمد الأصبحي" قتل برصاص مسلحين قبليين أثناء أدائه لعمله في برج الاتصالات.

وأضافت المصادر أن "الأصبحي" سقط من أعلى البرج إثر إصابته برصاصة قاتلة في "عنقه" فيما تعرض زميله المهندس "كمال عنتر" لإصابة بالغة في "رجله" نتيجة إطلاق النار العشوائي من المسلحين.

وأثارت هذه الجريمة استياء واسعا حيث تأتي هذه الحادثة في ظل الانفلات الأمني الخطير الذي تعيشه محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيًا ، وتعد المحافظة بؤرة لصراعات قبلية متكررة وارتفاع معدلات الجريمة مما يعكس ترديا أمنيا متزايدا.

الحادثة تسلط الضوء مجددا على التحديات الأمنية التي تواجه العاملين في قطاع الإتصالات والبنية التحتية في اليمن في ظل غياب دور السلطات المحلية في حماية الأرواح والممتلكات.