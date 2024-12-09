عاجل: مقرب من عبدالملك الحوثي يتوعد: مقابل كل رصاصة لإسرائيل وأعوانها نعد تسعاً لليمنيين .. الحوثيون يصابون بالرعب

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كشفت تصريحات قيادات مقربة من عبدالملك الحوثي عن تصاعد القلق والخوف من انعساسات المشهد العسكري الحاصل في سوريا على اليمن ، حيث هدد قيادات الصف الاول للحوثيين باستخدام القوة لقمع أي انتفاضة ضدها في العاصمة صنعاء، بعد يوم من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
القيادي حسين العزي غرد مرتعدا وهو يحاول ان يقدم نفسه ومسيرته بموقف الواثق والمنتصر حيث قال " صنعاء تعمل للسلام وكأنه غداً ، وتعمل للحرب وكأنها أبداً ، والعالم وما يختار واختتم منشوره بالقول مهددا ( لا شيء يوازي جاهزيتنا للسلام إلا جاهزيتنا للحرب)
وعلى ذات الصعيد نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية التابعه لحزب الله عن عضو الوفد الحوثي المفاوض القيادي عبدالملك العجري قوله: "في مقابل كل رصاصة لإسرائيل وأعوانها، نعد تسعاً للمتربصين من حولنا".
وذكرت الصحيفة أن جماعة الحوثي بصنعاء استعدت لمثل ما حدث في سوريا، وأعدّت نفسها أضعاف إعدادها للدخول في معركة "طوفان الأقصى" وفي محور المقاومة"، حد قولها.
وأمس الأحد، رد القيادي البارز في الجماعة حسين العزي على دعوات اليمنيين لتحرير صنعاء بعد تحرير العاصمة السورية دمشق على يد قوات المعارضة السورية وسقوط نظام بشار الأسد بالقول "ليس كل البرم لسيس".
وأثار سقوط بشار الأسد وفراره من العاصمة السورية دمشق، تفاعلا واسعا بين أوساط اليمنيين، في مقارنة بسقوط جماعة الحوثي في صنعاء إحدى أذرع إيران في المنطقة العربية، على أمل أن صنعاء بعد دمشق في التحرر