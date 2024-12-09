عاجل: إدارة العمليات العسكرية تصدر قرارا أدخل البهجة الى كل بيوت السوريين

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أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية، اليوم الاثنين، العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية.
وقالت المعارضة، التي استولت على العاصمة دمشق وغالبية المحافظات السورية وأسقطت نظام بشار الأسد، في بيان على «تلغرام» تابعة مأرب برس «تعلن إدارة العمليات العسكرية العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، فلهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم».
ولقى قرار إدارة العمليات العسكرية
بالعفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية ارتياحا واسعا في أوساط المجتمع السوري كون غالبية الشباب السوري كان يتم اقتيادهم بالقوة للخدمة في صفوف نظام الأسد.