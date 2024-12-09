مجلس الشعب السوري يعلن تأييده الاطاحة بنظام الأسد

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين، تأييده لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة، مؤكدا أن يوم 8 كانون الاول 2024 كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين.

وجاء في بيان نشره المجلس في صفحته الرسمية على "فيس بوك" تابعه مأرب برس "إن يوم الثامن من كانون الأول لعام 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".

وأضاف المجلس في بيانه: "إننا في مجلس الشعب السوري نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة لجميع أبناءه دون تمييز".

وأكد مجلس الشعب أنه يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه الذين حرروه نحو سوريا الناهضة.

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة أعلنت أمس الأحد سقوط نظام بشار الأسد الذي غادر إلى روسيا التي منحته حق اللجوء الإنساني.