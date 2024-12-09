اللجنة العليا للحج برئاسة وزير الأوقاف تناقش خطط تحسين خدمات حجاج اليمن

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ناقشت اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج 1446هـ في اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد شبيبة، جهود تحسين الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا بموسم الحج القادم.

وتطرق الاجتماع، إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها متابعة إنجاز مهام اللجان الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا.

واستمع الاجتماع، إلى تقرير مفصل عن المسوحات الميدانية التي أجرتها لجنة تحديد مواصفات وأسعار الخدمات في مكة المكرمة، وجهودها المستمرة في ضمان اختيار أفضل الخدمات جودة وسعرا، ومطابقتها للمواصفات والمعايير التي حددتها الوزارة.

وشدد الوزير شبيبة، على أهمية سرعة إنجاز اللجان في اختيار أفضل الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا، من وسائل النقل، والإعاشة، والمساكن، وتسهيل الانتقال في المنافذ البرية والجوية، بالإضافة إلى جودة الخدمات المتكاملة في المشاعر المقدسة.

وأكد شبيبة، أن اللجنة العليا الإشرافية المكونة من عدة قطاعات رسمية وخاصة، معنية بمتابعة تفاصيل الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا، ومستوى التسهيل والتيسير الذي سيتم تقديمه للحجاج خلال الموسم القادم .. مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل إنجاح موسم الحج، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.