جريمة تهز محافظة إب: انهاء حياة.شاب بعد شجار في مخبز 

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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شهدت محافظة إب جريمة مروعة، حيث قُتل الشاب "سليمان غوبر" من أبناء مديرية فرع العدين بطريقة بشعة على يد زميله في العمل بمخبز الأخوين في سوق الظهار بمحافظة إب

أفادت مصادر محلية لـ"مأرب برس"بأن الضحية سليمان غوبر من أبناء "قرية الغول" عزلة "الأخماس"مديرية فرع العدين ،وقد كان ضحية شجار تطور إلى اعتداء وبدأ الحادث بخلاف بين سليمان والجاني وسرعان ما تصاعد الخلاف ليقوم الجاني بطعن سليمان مرارًا حتى فقد وعيه، ثم أقدم على ذبحه بدم بارد وفصل رأسه عن جسده في مشهد صادم.

وأوضحت المصادر بأن الجاني ينتمي إلى مدينة جبلة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، حيث يجري التحقيق معه في إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام من مقتل وليد الكبسي في مديرية فرع العدين إثر نزاع على قطعة أرض ، وقد أصبحت محافظة إب من أكثر المحافظات تسجيلا للجرائم الدموية، حيث تشهد تصاعدا ملحوظا في جرائم القتل والنزاعات الأسرية.

يعزو مراقبون تفشي هذه الجرائم إلى حالة الانفلات الأمني وتفشي السلاح تحت سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا، مما يزيد من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

إب، التي كانت يومًا منطقة استقرار، باتت تعاني من الفوضى والانفلات الأمني ، وبات سكان المحافظة يعيشون في حالة من القلق المستمر مع تصاعد الجرائم بشكل يومي وسط غياب دور فاعل للسلطات المحلية في المحافظة.