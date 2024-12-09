الثامن من ديسمبر عيداً وطنياً في سوريا

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية يوم 8 ديسمبر/كانون الأول عيدا وطنيا، بمناسبة اسقاط نظام بشار الأسد.

وهنأ الائتلاف في بيان، الشعب السوري بخلاصه من حكم عائلة الأسد.

وجاء في البيان: "نهنئ الشعب السوري العظيم وجميع أبنائه وبناته بتحرير سورية بعد 14 عاماً من النضال السلمي والمسلح".

وفجر الأحد 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.