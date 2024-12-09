تعليق أردوغان على قرار الجنائية الدولية بخصوص اعتقال نتنياهو

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - الأناضول

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان صائباً للغاية.

جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، مجموعة من الشباب في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وقال الرئيس أردوغان، في هذا السياق: "المحكمة اتخذت قراراً صائباً للغاية. لكن نتنياهو لم يلتزم قط بالقرارات التي اتخذت من قبل. ولن يلتزم أيضا".

وأكمل: "سواء امتثل (نتنياهو) أم لا، فإن حقيقة اتخاذ هذا القرار تعني أن الدول المناهضة لإسرائيل قد فازت في معركة الشرف".

وأضاف أردوغان: "الآن سنرى ماذا سيفعل نتنياهو في مواجهة هذا القرار، لا سيما أن العالم يمر بفترة متغيرة جدا".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لتورطهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وتطرق في هذا السياق إلى فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال: "سنرى كيف سيتم تشكيل الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة مع (وصول) ترامب ولهذا السبب فإن الأشهر الثلاثة المقبلة مهمة للغاية".

وردا على سؤال حول رأيه بالسياسيين في العالم، قال أردوغان: "أنجيلا ميركل، لها مكانة خاصة في السياسة الألمانية، وقد انتهت السياسة في برلين بعد ترك ميركل السياسة".

وأردف: "وكان هناك غيرهارد شرويدر، هذا أيضا من السياسيين الذين كنت أحبهم، وكان يكنّ احتراما كبيراً لي، وما زلت أتواصل معه إلى اليوم"