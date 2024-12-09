القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية للدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أوقعت القرعة منتخب اليمن الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية للدور النهائي من تصفيات كأس آسيا التي تستضيفها السعودية عام 2027.

وبحسب القرعة التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، اليوم الاثنين، في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، فقد حل منتخب اليمن في المجموعة الثانية إلى جوار كل من لبنان وبوتان وبروناي دار السلام.

أما في بقية المجموعات، فقد ضمت المجموعة الأولى كل من طاجيكستان والفلبين والمالديف وتيمور الشرقية. فيما تكونت الثالثة من الهند وهونغ كونغ الصين وسنغافورة وبنغلادش. أما المجموعة الرابعة فشملت منتخبات تايلاند وتركمانستان والصين تايبيه وسريلانكا. بينما تجاورت منتخبات سوريا وأفغانستان وميانمار وباكستان في المجموعة الخامسة. في حين ضمّت المجموعة السادسة كل من فيتنام وماليزيا ونيبال ولاوس.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان صحفي، أنه تم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في هذا الدور من التصفيات بالتساوي على 6 مجموعات، كل واحدة منها تتكون من 4 فرق، تلعب فرق كل مجموعة بنظام الذهاب والإياب، بحيث يتأهل متصدرو المجموعات الست إلى النهائيات المقبلة.

وأضاف البيان أن المنتخبات الستة المتأهلة من هذا الدور ستنضم إلى 18 منتخباً كانوا قد حجزوا بالفعل بطاقات تأهلهم للنهائيات من خلال منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، حيث من المقرر أن تُقام النسخة الـ19 من نهائيات كأس آسيا في السعودية لأول مرة في تاريخها.

يُذكر أن مباريات الدور النهائي من التصفيات ستُقام على مدار ست جولات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، خلال الفترة ما بين 25 آذار/مارس 2025 ولغاية 31 آذار/مارس 2026.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن مواعيد 5 جولات من المباريات ستُقام عام 2025، وهي: الجولة الأولى (25 آذار/مارس)، الجولة الثانية (10 حزيران/يونيو)، الجولة الثالثة (9 تشرين الأول/أكتوبر)، الجولة الرابعة (14 تشرين الأول/أكتوب)، الجولة الخامسة (18 تشرين الثاني/نوفمبر). فيما ستكون الجولة السادسة والأخيرة في 31 آذار/مارس 2026.