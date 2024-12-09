عاجل | بيان لحركة حماس تعلن فيه موقفها من إسقاط نظام بشار الأسد

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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علقت حركة حماس على سقوط نظام بشار الأسد، وقالت انها تقف بقوة مع الشعب السوري.

وقالت حماس قبل قليل في بيان اطلع عليه مأرب برس: "نبارك للشعب السوري نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة وندعوه لتوحيد صفوفه وللتلاحم الوطني".

واضافت: نقف بقوة مع الشعب السوري واحترام إرادته واستقلاله وخياراته السياسية ونؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وتابعت: '' الشعب السوري بكل أطيافه وبوحدته الوطنية قادر على تجاوز كل التحديات وعبور هذه المرحلة الدقيقة''.

وأدانت حماس العدوان الغاشم المتكرر للاحتلال الصهيوني ضد الأراضي السورية ونرفض أي مخططات صهيونية تستهدف سوريا.