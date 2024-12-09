هنأ السوريين بسقوط الأسد.. تكتل الأحزاب في اليمن يحث العليمي ومجلس الرئاسة على الوحدة لإسقاط الانقلاب الحوثي

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 364

طالب التكتل الوطني للاحزاب في اليمن المجلس الرئاسي بوحدة القرار السياسي والعسكري لإنهاء الانقلاب الحوثي.

وقال في بيان -وصل مأرب برس- بشأن الوضع في سوريا: ''يتابع التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية مجريات الأحداث في سوريا، ويرى أن انتصار الشعب السوري يمثل بداية التحرر من التدخلات الإيرانية في المنطقة، ويرى أن في هذا الانتصار عودة سوريا حرة من الوصاية الإيرانية إلى حاضنتها العربية، واستعادة دورها الفاعل في الأسرة الإقليمية والدولية''.

ودعا التكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي للعمل على وحدة القرار السياسي والعسكري وبشكل استراتيجي لإنهاء الانقلاب و استعادة مؤسسات الدولة من أيدي الميليشيات الحوثية الإرهابية وبناء المؤسسات وتحرير البلاد من الوصاية الإيرانية، وتخليص شعبنا منها واستعادة حريته وكرامته الإنسانية.

واضاف: ''إن هذه اللحظة تجسد حق الشعب السوري في رفض الوصاية الأجنبية، وتؤكد إرادته الحرة في استعادة سيادته وبناء دولته على أسس الاستقلال والكرامة الوطنية، وسلامة ووحدة أراضيه وصيانة كرامته''.

واكد التكتل على أن الوقت قد حان لرفع يد النظام الإيراني عن شؤون المنطقة، والكف عن سياساته التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها من الدول العربية.

وتابع:'' لقد أظهرت شعوبنا العربية، وفي مقدمتها الشعب السوري، أن الحرية والسيادة الوطنية قيم لا يمكن التفريط بها، وأن إرادة الشعوب أقوى من كل محاولات الهيمنة''.

ودعا التكتل إلى تعزيز العمل العربي المشترك لدعم الشعوب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. كما يعرب عن أمله بأن تكون عودة سوريا إلى الحاضنة العربية بداية مرحلة جديدة من السلام والمصالحة الوطنية، وإعادة بناء الدولة السورية على أسس تضمن كرامة وحقوق جميع أبنائها ووحدة وسلامة الأراضي السورية.