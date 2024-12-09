حربيةالحميري.. مهندسة يمنية بارزة ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_خاص

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أعلنت منظمة اليونسكو في اليمن عن اختيار حربية الحميري، المهندسة المتخصصة في الحفاظ على التراث، لتكون ضمن قائمة أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة عالميًا، وفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لعام 2024.

وأشادت اليونسكو بجهود حربية الحميري تلك التي تتجاوز مجرد الحفاظ على المواقع التاريخية، حيث ساهمت في ترميم عشرات المباني التراثية في صنعاء ومناطق أخرى من اليمن كجزء من مبادرة رائدة برعاية الاتحاد الأوروبي ومعدّة بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

كما أفادت اليونسكو بأن إنجازات حربية تشمل تدريب الشباب على الحرف التقليدية في البناء، بالإضافة إلى إلهام العديد من الفتيات الصغيرات في هذا المجال.

وأكدت المنظمة أن هذا التكريم يبرز قوة ومرونة المرأة اليمنية، التي تواصل إحداث تأثير كبير في مجتمعاتها على الرغم من الصعوبات العديدة التي تواجهها.

وفي مقالها عن السيدات المؤثرات، أشارت الـ"بي بي سي" إلى أن حربية الحميري قامت بمبادرة لإعطاء المباني التاريخية المهجورة فرصة جديدة للحياة، وذلك في ظل التدمير الذي تعرضت له هذه المعالم نتيجة الصراع المستمر في اليمن.

علاوة على ذلك، أكدت تقارير اليونسكو أن عمل حربية في مجال الحفاظ على التراث ليس فقط مفيدًا للمعالم الثقافية، بل لعب أيضًا دورًا في تحسين جودة حياة العديد من الأفراد من خلال تعزيز المهارات التقليدية والتوعية بأهمية التراث.