مجلس الشورى اليمني: سقوط نظام الأسد ضربة قاصمة للمشروع الإيراني مدفعية القوات الحكومية تخمد نيران الحوثيين وتكسر هجومًا جنوب اليمن إيران والحوثيين ومصير ''محور المقاومة''.. وكالة فارس تكشف خيارات طهران بعد سقوط بشار الأسد العيسي رئيسًا لإتحاد الكرة بالتزكية وانتخابات الدوحة تشهد تأجيلاً وانسحابات لأول مرة منذ سنوات.. فرصة ذهبية لاقتصاد سوريا بعد سقوط بشار الاسد كوريا الجنوبية تمنع رئيسها من السفر وأنباء عن محاولة إنقلاب تفاصيل جديدة بشأن مواقع السيطرة والغارات الإسرائيلية في سوريا الجيش الإسرائيلي يدمر مقاتلات سوريا في المطارات العسكرية العثور على مساعد ماهر الأسد مقتولا في ظروف غامضة تعرف على 5 شخصيات عربية بارزة انتهت في حوادث جوية
وصف مجلس الشورى اليمني، إسقاط نظام الأسد بـ "الحدث التاريخي الكبير، الذي أعاد سوريا إلى حاضنتها العربية، وانتصاره على نظام تأسس على قمع الحريات ومصادرته الحقوق وسفك الدماء، وهو النظام الذي طالما ارتبط بتحالفات مع النظام الإيراني التوسعي على حساب أمن واستقرار المنطقة".
وهنأ المجلس في بيان لهيئة رئاسته، الشعب السوري بانتصاره وإسقاط نظام بشار الأسد، معتبراً سقوطه ضربة قاسمة للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة.
وأوضح "أن سقوط نظام الأسد يمثل ضربة قاصمة للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، الذي اعتمد على نظام دمشق الأسري كقاعدة استراتيجية لتوسيع نفوذه وتهديد الأمن القومي العربي"، منوهاً إلى الدعم الإيراني للمليشيا الحوثية والذي قال إنه كان "سببًا فيما يعانيه الشعب اليمني اليوم من دماء ودمار واضطراب وخراب".
وأكد مجلس الشورى، موقف اليمن الداعم لوحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها وارادة شعبها في الحرية والتغيير، واحلال السلام، والأمن، والاستقرار.