مجلس الشورى اليمني: سقوط نظام الأسد ضربة قاصمة للمشروع الإيراني مدفعية القوات الحكومية تخمد نيران الحوثيين وتكسر هجومًا جنوب اليمن إيران والحوثيين ومصير ''محور المقاومة''.. وكالة فارس تكشف خيارات طهران بعد سقوط بشار الأسد العيسي رئيسًا لإتحاد الكرة بالتزكية وانتخابات الدوحة تشهد تأجيلاً وانسحابات لأول مرة منذ سنوات.. فرصة ذهبية لاقتصاد سوريا بعد سقوط بشار الاسد كوريا الجنوبية تمنع رئيسها من السفر وأنباء عن محاولة إنقلاب تفاصيل جديدة بشأن مواقع السيطرة والغارات الإسرائيلية في سوريا الجيش الإسرائيلي يدمر مقاتلات سوريا في المطارات العسكرية العثور على مساعد ماهر الأسد مقتولا في ظروف غامضة تعرف على 5 شخصيات عربية بارزة انتهت في حوادث جوية
تمكنت القوات المشتركة مساء الأحد من كسر هجوم لمليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة القرين بمديرية المسيمير بمحافظة لحج جنوب اليمن.
مصدر عسكري قال لـ"مأرب برس" إن مليشيات الحوثي حاولت استهداف المواقع والقرى السكنية والتقدم نحو مواقع القوات المشتركة مستخدمةً تغطية نارية كثيفة بما في ذلك مدفعية الهاون والأسلحة المتوسطة والخفيفة إلا إنها قوبلت برد حازم.
وأضاف المصدر أن مدفعية القوات ممثلة باللواء الثاني حزم، اخمدت مصادر نيران مليشيا الحوثي محققة إصابات دقيقة في مواقعها وثكناتها ملحقة بها خسائر مادية وبشرية.
وتواصل القوات المشتركة التصدي لمليشيات الحوثي بجبهة القرين التي تسعى للسيطرة على المناطق التي فقدتها، و أثبتت القوات المشتركة قدرتها على حماية المواقع العسكرية وتحقيق انتصارات على الأرض، وفق المصدر.