مدفعية القوات الحكومية تخمد نيران الحوثيين وتكسر هجومًا جنوب اليمن

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاض

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تمكنت القوات المشتركة مساء الأحد من كسر هجوم لمليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة القرين بمديرية المسيمير بمحافظة لحج جنوب اليمن.

مصدر عسكري قال لـ"مأرب برس" إن مليشيات الحوثي حاولت استهداف المواقع والقرى السكنية والتقدم نحو مواقع القوات المشتركة مستخدمةً تغطية نارية كثيفة بما في ذلك مدفعية الهاون والأسلحة المتوسطة والخفيفة إلا إنها قوبلت برد حازم.

وأضاف المصدر أن مدفعية القوات ممثلة باللواء الثاني حزم، اخمدت مصادر نيران مليشيا الحوثي محققة إصابات دقيقة في مواقعها وثكناتها ملحقة بها خسائر مادية وبشرية.

وتواصل القوات المشتركة التصدي لمليشيات الحوثي بجبهة القرين التي تسعى للسيطرة على المناطق التي فقدتها، و أثبتت القوات المشتركة قدرتها على حماية المواقع العسكرية وتحقيق انتصارات على الأرض، وفق المصدر.