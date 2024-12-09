إيران والحوثيين ومصير ''محور المقاومة''.. وكالة فارس تكشف خيارات طهران بعد سقوط بشار الأسد

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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شكل سقوط نظام الأسد في سوريا ضربة قاصمة لإيران وأدواتها في المنطقة، وباتت اليوم تبحث عن بديل تعوض به تلك الهزيمة الكبيرة.

في تحليل لها -اطلع عليه محرر مأرب برس- حول مصير ما يسمى "محور المقاومة" بعد سقوط النظام السوري، كتبت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري بأن إيران لديها خيارات أخرى لتعزيز محور المقاومة.

ومن الخيارات التي طرحتها إيران امكانية تجهيز وتعزيز قدرات الحوثيين في اليمن لإعادة توازن القوى إلى محور المقاومة، حد تعبير وكالة فارس.

واضافت: كما يمكنها (أي إيران) اتخاذ خطوات لتعزيز قدراتها العسكرية الداخلية لتغيير قواعد القوة وإعادة التوازن في المنطقة.

والتزم الحوثيون الصمت حيال سقوط نظام بشار الأسد الذي مثل صدمة مفاجئة لهم ولأدوات إيران الأخرى، كحزب الله المنهار.

وتخلت ايران وحتى روسيا عن دعم الأسد الذي استجدى بهما دون فائدة قبل ان يفر هاربًا الى روسيا التي منحته لجوءً سياسياً لأسباب انسانية كما قالت.

وفي أقل من 11 يومًا استطاعت المعارضة السورية المسلحة، تحرير كل مدن وبلدات سوريا من إدلب حتى وصلت فجر السبت الى العاصمة دمشق، لتعلن اسقاط النظام ونجاح الثورة السورية.