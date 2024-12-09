العيسي رئيسًا لإتحاد الكرة بالتزكية وانتخابات الدوحة تشهد تأجيلاً وانسحابات

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شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين إجتماع الجمعية العمومية وانتخابات مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم.
وانتُخب أحمد صالح العيسي الذي لم ينافسه أحد، رئيسًا للاتحاد اليمني العام لكرة القدم، بالتزكية لولاية جديدة مدتها أربع سنوات قادمة 2024 - 2028 .
وقررت لجنة انتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم تأجيل انتخاب النائب الأول لرئيس الاتحاد لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب غياب المرشحين المتنافسين حسن باشنفر وطلال بن حيدرة.
كما شهدت الإنتخابات انسحاب كل من المرشحين، حسين الشريف، والحسن الجلال، وعبد المنعم شرهان، من التنافس على منصب النائب الثاني، وانحصرت المنافسة بين، عادل عمر ونبيل الجرب.
وقالت صفحة الإتحاد اليمني لكرة القدم في منشور، رصده محرر مأرب برس على فيسبوك أن العملية الإنتخابية حضرها 71 عضوًا من الجمعية العمومية.