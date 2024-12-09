حركة أحفاد القردعي تدعو لتنفيذ عمل عسكري لاستعادة العاصمة صنعاء

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أصدرت حركة أحفاد القردعي بيانًا تهنئ فيه الشعب السوري بمناسبة انتصاره التاريخي في الإطاحة بنظام الاستبداد، مشددة على أن هذا الإنجاز يعكس عزيمة الشعوب التي لا تُقهر على مر الزمن والصعوبات.

وتناولت الحركة في بيانها الأوضاع في اليمن، مشيرة إلى أن الظروف الحالية تتطلب تحركًا مشابهًا ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، التي استولت على العاصمة صنعاء وألحقت أضرارًا جسيمة بالمجتمع والدولة.

وأكدت الحركة أن اليمنيين يسعون اليوم لاستعادة دولتهم وهويتهم الوطنية عبر جميع الوسائل المشروعة، لاستعادة حريتهم وكرامتهم. ودعت الحركة القيادات السياسية والعسكرية إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة على الأرض، لتحقيق التغيير المنشود وحرية صنعاء والمدن الأخرى، والتصدي للتأثير الإيراني الساعي للهيمنة على اليمن.

كما أكدت على أهمية الرسالة المشجعة من المبعوث الأممي بأن السلام مع الحوثيين لم يعد خيارًا واردًا، مشددة أن الحل يكمن في قدرة الشعب على استعادة دولته بإرادة قوية.

وأوضحت أن مسؤولية تحرير صنعاء وكل أراضي اليمن هي مسؤولية وطنية تاريخية تتطلب الشجاعة، منبهة إلى أن الشعب يتطلع إلى إجراءات جريئة من قيادته لتحقيق النصر كما فعل الإخوة في سوريا.

يعيش اليمن، وتتحقق الحرية لكل الشعوب الساعية إلى السيادة والكرامة. صادر عن: حركة أحفاد القردعي التاريخ: 8 ديسمبر 2024