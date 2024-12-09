العثور على مساعد ماهر الأسد مقتولا في ظروف غامضة

الإثنين 09 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، العثور على جثة اللواء علي محمود، مدير مكتب ، مقتولًا في "ظروف غامضة" داخل مكتبه في ريف دمشق.

ويُعتبر اللواء علي محمود من أبرز المقربين من ماهر ، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وكان يشغل دورًا محوريًا في قيادة العمليات العسكرية للنظام السوري خلال السنوات الماضية.

ووفقًا للمرصد، لعب محمود دورًا رئيسيًا في عدة حملات عسكرية للنظام، من بينها الحملة على مدينة درعا عام 2018، والتي انتهت بسيطرة قوات النظام على المدينة.

وتأتي عملية مقتله وسط حالة من التوتر الشديد في سوريا، لا سيما بعد إعلان المعارضة المسلحة إسقاط نظام الأسد وفراره إلى روسيا يوم الأحد الماضي.

يُذكر أن ماهر الأسد كان يتولى قيادة الفرقة الرابعة، التي تأسست في التسعينيات بقيادة رفعت الأسد. وتُعتبر هذه الوحدة من أكثر الفِرَق الموالية للنظام، وقد تورطت في العديد من العمليات الدموية منذ بداية الصراع السوري في 2011، بما في ذلك قمع الانتفاضات الشعبية والهجمات على مناطق المعارضة.

ولا تزال تفاصيل مقتل اللواء محمود غامضة، فيما يشير مراقبون إلى أن هذه الحادثة قد تكون انعكاسًا للصراعات الداخلية التي تعصف بالنظام عقب انهياره