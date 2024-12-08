توكل كرمان: الثوار السوريون برهنوا على أحقية نضالهم في إزالة نظام ضالع في الأجرام والشعب السوري يستحق الدعم

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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عبرت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، اليوم الاحد، عن سعادتها بتحرير العاصمة السورية دمشق من نظام بشار الأسد الذي استمر قرابة 24 عاما.

وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": دمشق تتحرر، الحمد لله الذي جعلني أشهد هذه اللحظة التي آمنت بها دائما.

أعلنت المعارضة السورية، اليوم الأحد، أنها حررت دمشق وأسقطت حكم الرئيس بشار الأسد الذي امتد 24 عاماً، وتجمع الآلاف من السوريين في سيارات وعلى الأقدام في ساحة رئيسية في دمشق وهتفوا للحرية.

كما وجهت الناشطة الدولية توكل كرمان، تهنئتها للشعب السوري بالانتصار الكبير للثورة، الذي أزال واحد من أكثر الأنظمة القمعية شراسة عبر التاريخ.

وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": كان نظام الأسد نظاما ديكتاتوريا دمويا يمارس إرهاب الدولة على أوسع نطاق ضد شعبه من دون حق.

وأضافت كرمان: يستحق الشعب السوري الدعم والمساندة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وإنه لمن المهم أن يتم دعم هذا التغيير الضروري والكف عن إيذاء السوريين الذي نالوا كل صنوف العذاب على يد نظام الأسد الإرهابي وداعميه الإقليميين والدوليين.

وأكدت كرمان أن الثوار السوريون برهنوا على أحقية نضالهم في إزالة نظام ضالع في الأجرام مثل نظام بشار الأسد، وقدموا نموذجا جيدا في إدارة التغيير، مما يجعل تحركهم تحركا أخلاقيا بدرجة أساسية.

وتابعت كرمان: إن ايماننا بحق السوريين في نيل الحرية نابع من ايماننا بقيمة الحرية، وبحق المظلومين في رفع الظلم عن كاهلهم.

وأردفت كرمان قائلة: لا شك أن ما حدث في سوريا هو لحظة فاصلة كبرى ما كانت لتحدث لولا تضحيات السوريين من جميع الأطياف والمناطق. وكل ما أرجوه بوصفي محبة للشعب السوري ولثورته العظيمة أن يستمر العمل بهذه الروح الأبية والمتسامحة.