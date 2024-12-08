توكل كرمان: الثوار السوريون برهنوا على أحقية نضالهم في إزالة نظام ضالع في الأجرام والشعب السوري يستحق الدعم عاجل السعودية تعلن موقفها من الثورة السورية وتصدر بيانا هاما بعد الاطاحة بنظام الأسد. حميد الأحمر معلقاً على انتصارات الثورة السورية: لله در أردوغان من قائد ولله درها تركيا من جار رعت معارضته و ساندت ثوارها اليمنيون العالقون في سوريا يناشدون الحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لإجلائهم الإعلامية رحمة حجيرة تحصد درجة الماجستير في الإعلام بامتياز مع مرتبة الشرف عاجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي: حان الوقت ليرفع النظام الايراني يده عن اليمن إكس تطلق نموذجًا جديدًا لإنشاء الصور الواقعية بالذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية تدشن مشروع السجل المدني الإلكتروني .. التحول الرقمي واتساب يكشف عن ميزة مفيدة تخص الرسائل غير المقروءة بعد سقوط بشار الأسد: تفاصيل حول ثروة عائلته ومصادر دخلها
في أول تعليق لرجل الأعمال وعضو مجلس النواب اليمني الشيخ حميد الأحمر على انتصارات الثورة السورية واسقاط نظام الأسد ، وجه الليلة تحياته وتقديره لتركيا ورئيسها الذي وصفه بالمؤمن.
واضاف حميد الأحمر في تغريدة له على منصة اكس رصدها مأرب برس " فتحت - تركيا- ابوابها امام الشعب السوري الجريح وآوته و رعت معارضته و ساندت ثواره حتى تمكنوا بفضل الله من تحرير بلادهم.
واضاف "حمت "تركيا " العاصمة الليبية طرابلس من السقوط في يد قوات المتمرد حفتر وحافظت عليها بيد الحكومة الشرعية ، وكان لها الدور الابرز في تحرير اقليم كارباخ الاذربيجاني.
واختتم الشيخ حميد الأحمر منشوره بالقول " بإذن الله يكون لها دور كبير في نجاح تجربة سوريا ما بعد التحرير، فلله دره من جار ولله دره من قائد