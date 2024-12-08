حميد الأحمر معلقاً على انتصارات الثورة السورية: لله در أردوغان من قائد ولله درها تركيا من جار رعت معارضته و ساندت ثوارها

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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في أول تعليق لرجل الأعمال وعضو مجلس النواب اليمني الشيخ حميد الأحمر على انتصارات الثورة السورية واسقاط نظام الأسد ، وجه الليلة تحياته وتقديره لتركيا ورئيسها الذي وصفه بالمؤمن.

واضاف حميد الأحمر في تغريدة له على منصة اكس رصدها مأرب برس " فتحت - تركيا- ابوابها امام الشعب السوري الجريح وآوته و رعت معارضته و ساندت ثواره حتى تمكنوا بفضل الله من تحرير بلادهم.

واضاف "حمت "تركيا " العاصمة الليبية طرابلس من السقوط في يد قوات المتمرد حفتر وحافظت عليها بيد الحكومة الشرعية ، وكان لها الدور الابرز في تحرير اقليم كارباخ الاذربيجاني.

واختتم الشيخ حميد الأحمر منشوره بالقول " بإذن الله يكون لها دور كبير في نجاح تجربة سوريا ما بعد التحرير، فلله دره من جار ولله دره من قائد