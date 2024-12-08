اليمنيون العالقون في سوريا يناشدون الحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لإجلائهم

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ناشد الطلاب اليمنيين العالقين في سوريا الحكومة اليمنية بسرعة التدخل لإجلائهم، مع تصاعد التطورات الميدانية في المحافظات السورية وتقدم المعارضة نحو العاصمة دمشق.

وبعث الطلاب اليمنيين بمناشدات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، دعوا خلالها الحكومة اليمنية بإيجاد حلول عاجلة للبدء في عملية الإجلاء.

وأكدوا عدم مقدرتهم على مغادرة دمشق وعدة محافظات سورية، بسبب تدهور الأوضاع بشكل متسارع.

وعلى ذات الصعيد أكد أحد الأطباء اليمنيين العاملين في سوريا في تصريح نقلته وسائل الإعلام اليمنية، أنهم أصبحوا غير قادرين على مغادرة البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بشكل متسارع.

وأوضح الطبيب أن هناك العديد من اليمنيين العالقين في سوريا، بينهم طلاب وأطباء، يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على المساعدة، خاصة في ظل غياب السفارة اليمنية في دمشق.

وأشار الطبيب إلى أن العالقين في سوريا يضطرون للتواصل مع السفارة اليمنية في لبنان، إلا أن محاولاتهم لم تحقق أي نتائج ملموسة حتى الآن.

وأضاف قائلاً: "الوضع في سوريا أصبح مهدداً للحياة، ونحن بحاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة من الحكومة اليمنية".