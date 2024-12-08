الإعلامية رحمة حجيرة تحصد درجة الماجستير في الإعلام بامتياز مع مرتبة الشرف

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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حصلت الإعلامية البارزة رحمة حجيرة على درجة الماجستير في الإعلام بامتياز مع مرتبة الشرف، عن رسالتها الموسومة دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور العربي نحو قضية المصالحة الوطنية في اليمن..

تمت مناقشة الرسالة في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، بحضور لجنة علمية مرموقة ضمت ثلاثة من كبار الاكاديميين المعروفين احدهم وزير الخارجية المصري الأسبق الأستاذ الدكتور محمد العرابي.. ووزير الإعلام السابق.

وقد أثنت اللجنة على الرسالة لما تضمنته من تحليل عميق ورؤية تحليلية تسلط الضوء على دور الإعلام الرقمي في التغيير السياسي والاجتماعي في اليمن.

تعد الإعلامية والصحفية رحمة حجيرة واحدة من أبرز الأسماء الإعلامية في اليمن، حيث اشتهرت مؤخرا بتقديم برامج تلفزيونية جريئة ناقشت قضايا سياسية واجتماعية هامة، مثل الفساد وحقوق الإنسان والتحديات السياسية التي تواجه اليمن، قدمت برامج مثل "ساعة زمن" و"بلا رحمة" على قناة "اليمن اليوم".

وبعد مغادرتها قناة "اليمن اليوم"، انضمت رحمة حجيرة إلى قناة "الجمهورية"، وهي قناة حديثة التأسيس تبث من مدينة المخا في الساحل الغربي..