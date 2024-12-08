رئيس مجلس القيادة الرئاسي: حان الوقت ليرفع النظام الايراني يده عن اليمن

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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في اول تعليق له على انتصارات الثورة السورية على النظام السوري اكد اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أنه حان الوقت ليرفع النظام الايراني يده عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبناءه من بناء دولتهم، وصنع المستقبل الافضل الذي يستحقونه جميعا.

وهنأ العليمي عبر تدوينة له على منصة X رصدها مأرب برس " باسمه وأعضاء مجلس القيادة، والحكومة والشعب اليمني، أبناء الشعب السوري العظيم بمناسبة عودة بلدهم الشقيق حرا الى حاضنته العربية، وحضوره البناء في الاسرة الاقليمية، والدولية.

وأثنى رئيس المجلس على هذه اللحظة التاريخية التي أكد فيها الشعب السوري حقه في رفض الوصاية الايرانية الأجنبية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد هنأ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الشعب السوري الشقيق باسقاط نظام الوصاية الايرانية على الجمهورية العربية السورية وعودة دمشق الى الحاضنة العربية، وفق ما نشرته وكالة سبأ الرسمية.

وأكد المجلس موقف اليمن الداعم لوحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها وارادة شعبها في الحرية والتغيير، واحلال السلام، والامن، والاستقرار.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أعلنت المعارضة السورية، أنها حررت دمشق وأسقطت حكم بشار الأسد الذي امتد 24 عاماً.

وورد في بيان للمعارضة على شاشة التلفزيون الرسمي: "تم بحمد لله تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد". وأضافت المعارضة أنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين.