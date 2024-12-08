رئيس مجلس القيادة الرئاسي: حان الوقت ليرفع النظام الايراني يده عن اليمن إكس تطلق نموذجًا جديدًا لإنشاء الصور الواقعية بالذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية تدشن مشروع السجل المدني الإلكتروني .. التحول الرقمي واتساب يكشف عن ميزة مفيدة تخص الرسائل غير المقروءة بعد سقوط بشار الأسد: تفاصيل حول ثروة عائلته ومصادر دخلها تقارير تكشف موقف ماني نجم النصر السعودي من الرحيل إلى الدوري الإيطالي المنتخب اليمني يواجه الكويت على الأراضي القطرية مكافأة كبيرة بانتظار المنتخب السعودي في حال مشاركته بكأس الذهبية الرواية الروسية لسقوط نظام بشار الأسد النشرة الجوية: مركز الأرصاد يتوقع طقس بارد جداً إلى شديد البرودة مع احتمالية تشكل الصقيع
أطلقت منصة إكس نموذجًا جديدًا لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم “Aurora”، وهو مخصص لتقديم صور أكثر واقعية مقارنةً بالنموذج السابق الأساسي، وفقًا لتقرير نشره موقع تك كرانش التقني.
ويتميز النموذج الجديد، المتاح عبر خيار “Grok 2 + Aurora beta” في قائمة اختيار النماذج، بقدرة واسعة على إنشاء الصور مع قيود قليلة على المحتوى الذي يمكن إنتاجه.
ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى عدد محدود من الاستفسارات قبل طلب الانتقال إلى نظام الاشتراك المدفوع “إكس بريميوم”.
ويتميز النموذج الجديد بكونه قادرًا على إنشاء صور لشخصيات محمية بحقوق الطبع والنشر وشخصيات عامة، مثل ميكي ماوس، وصور مثيرة للجدل كصورة “دونالد ترامب ملطخ بالدماء”.
ومع ذلك، يمتنع النموذج عن إنشاء صور عارية، مما يعكس استمرارًا لنهج إكس بفرض قيود مُحددة على النماذج.
إكس تطلق نموذجًا جديدًا لإنشاء الصور الواقعية بالذكاء الاصطناعي وفي مثال آخر، عرض أحد مستخدمي منصة إكس صورًا مولّدة بالذكاء الاصطناعي لمشاهير مثل راي رومانو وآدم ساندلر. وتتميز الصور المولّدة بواقعية ملحوظة، لكن بعض التفاصيل المرتبطة بالتشريح البشري والتناسق أظهرت عيوبًا واضحة.
ويشكّل نموذج “Aurora” خطوة إضافية من منصة إكس لتوسيع إمكانيات الذكاء الاصطناعي لديها، مع تعزيز تجربة المستخدمين في إنشاء صور عالية الجودة وواقعية.
وكانت إكس قد طرحت روبوت الذكاء الاصطناعي Grok لكافة المستخدمين مجانًا مع بعض قيود الاستخدام لأصحاب الحسابات المجانية في المنصة بعد أن كان متاحًا فقط للمشتركين منذ إطلاقه