تقارير تكشف موقف ماني نجم النصر السعودي من الرحيل إلى الدوري الإيطالي

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_خاص

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أفادت تقارير صحفية عالمية، يوم الأحد، بأن الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر، قد وافق على الانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. حسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتلونية، فقد أبدى ماني استعداده للرحيل عن النصر والانضمام إلى إنتر ميلان في يناير القادم. يُشار إلى أن عقد ماني مع النصر يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026. ورغم ذلك، فقد تمكن من تسجيل 40 هدفًا وتقديم مساعدات في 69 مباراة رسمية مع الفريق منذ انتقاله في صيف 2023.