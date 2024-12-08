تقارير تكشف موقف ماني نجم النصر السعودي من الرحيل إلى الدوري الإيطالي

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أفادت تقارير صحفية عالمية، يوم الأحد، بأن الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر، قد وافق على الانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. حسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتلونية، فقد أبدى ماني استعداده للرحيل عن النصر والانضمام إلى إنتر ميلان في يناير القادم. يُشار إلى أن عقد ماني مع النصر يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026. ورغم ذلك، فقد تمكن من تسجيل 40 هدفًا وتقديم مساعدات في 69 مباراة رسمية مع الفريق منذ انتقاله في صيف 2023.