المنتخب اليمني يواجه الكويت على الأراضي القطرية

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يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة ودية ضد المنتخب الكويتي يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها السادسة والعشرين، المقرر إقامتها في الكويت من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025.
وصلت بعثة المنتخب اليمني إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث ستقام المباراة الودية في استاد عبدالله بن خليفة، الذي يتبع نادي الدحيل الرياضي.
خاض منتخبنا تدريبه الأول في قطر، أمس، تحت إشراف المدرب الجزائري نور الدين ولد علي.
التدريب استمر لمدة ساعة، تركز على فك العضلات والجوانب التكتيكية، وظهر اللاعبون بحماس كبير ورغبة واضحة في تقديم أداء متميز أمام المنتخب الكويتي.
تعتبر هذه المباراة بمثابة اختبار قوي بعد خوض مباراتي ودية ضد سريلانكا الشهر الماضي، بالإضافة إلى مباريات المعسكر في ماليزيا.
جاءت بعثة المنتخب من المعسكر التدريبي الخارجي في كوالالمبور، الذي استمر لمدة 15 يومًا، ليكون المرحلة الثانية من التحضيرات استعدادا للبطولة الخليجية.