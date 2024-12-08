مكافأة كبيرة بانتظار المنتخب السعودي في حال مشاركته بكأس الذهبية

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أفادت تقارير اقتصادية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتلقى مبلغ 200 ألف دولار في حال تأهل المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية المقررة الصيف المقبل.
تعتبر هذه البطولة فرصة تاريخية للأخضر، حيث ستكون أول مشاركة له، مما يعكس طموحات الاتحاد السعودي في تعزيز حضور المنتخب على المستوى الدولي.
تُعد كأس الكونكاكاف الذهبية واحدة من أهم البطولات في قارة أمريكا الشمالية، ويشارك فيها 16 منتخبًا.
سيحصل الفائز بالبطولة على 1.2 مليون دولار، بينما سيحصل الفريق الثاني على 700 ألف دولار.
وسط دعوات محتملة لمشاركة منتخبات من خارج القارة، يترقب الجميع النتائج الإيجابية التي يمكن أن يحققها المنتخب السعودي في هذه التنافسية الجديدة.