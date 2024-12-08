عاجل | أول تهنئة رسمية من اليمن للشعب السوري بمناسبة إسقاط نظام الأسد

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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هنأ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الشعب السوري الشقيق باسقاط نظام الوصاية الايرانية على الجمهورية العربية السورية وعودة دمشق الى الحاضنة العربية، وفق ما نشرته وكالة سبأ الرسمية.

وأكد المجلس موقف اليمن الداعم لوحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها وارادة شعبها في الحرية والتغيير، واحلال السلام، والامن، والاستقرار.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي سوريا قائلا: باسمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، نهنىء أبناء الشعب السوري العظيم بمناسبة عودة بلدهم الشقيق حرا إلى حاضنته العربية، وحضوره البناء في الأسرة الاقليمية والدولية.

وكتب العليمي على منصة إكس: :''إنها لحظة تاريخية، أكد فيها الشعب السوري حقه في رفض الوصاية الأجنبية، وقد حان الوقت ليرفع النظام الإيراني يده عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم، وصنع المستقبل الأفضل الذي يستحقونه جميعًا''.

هذا وعقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة لدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس سلطان العرادة.

ووقف الاجتماع الذي حضر جانبا منه رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، امام مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية، والخدمية، وفي المقدمة استمرار المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف والسلع الاساسية، والجهود المبذولة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، ومستوى تنفيذ قراراته وتوصياته ذات الصلة.

كما استعرض الاجتماع تقريرا حول نتائج اعمال اللجنة الرئاسية المكلفة باعداد استراتيجية وطنية برئاسة عضو المجلس اللواء عيدروس الزبيدي للتعاطي مع استحقاقات ومتغيرات المرحلة المقبلة في المجالات السياسية والاقتصادية، والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.

وناقش الاجتماع المتغيرات الاقليمية وانعكاساتها على الساحة الوطنية، بما في ذلك التطورات الاخيرة في سوريا ولبنان والاراضي الفلسطينة المحتلة، والهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وتداعياتها المدمرة على الامن الغذائي، والسلم والامن الدوليين.

ورحب مجلس القيادة الرئاسي بنتائج الـقمة 45 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اكد فيها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التزامهم القوي بالدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته، ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.