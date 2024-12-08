الصحة العالمية تعلن رقم مخيف لضحايا الكوليرا في اليمن منذ مارس الماضي

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 840 حالة منذ مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المنظمة الأممية في اليمن.

وقال البيان: "خلال الفترة الممتدة بين بداية تفشي الكوليرا باليمن في مارس من العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم الإبلاغ عن 240 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، و844 حالة وفاة بسبب المرض".

وأضاف: "بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبدعم من التحالف العالمي للقاحات والتحصين، أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية امس (السبت) حملة تطعيم فموي ضد الكوليرا".

وأشار البيان، إلى أن "الحملة ستقوم بإعطاء جرعة واحدة من اللقاح لـ3.8 ملايين شخص في 6 محافظات هي: عدن وأبين والضالع ولحج وتعز (جنوب غرب) ومأرب (وسط)، وذلك بهدف التخفيف من التفشي المستمر للكوليرا".

ومن المقرر أن تستمر الحملة في الفترة بين 7 و12 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بهدف توفير تغطية شاملة لجميع الفئات المستهدفة، أي كل من يبلغ أعمارهم عاماً واحداً فما فوق، في 34 مديرية في اليمن، وفق البيان.

وتابع البيان: "يشهد اليمن تفشياً للعديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ويتفاقم الوضع بسبب انخفاض معدلات التطعيم والمعلومات الصحية الخاطئة وضعف البنية التحتية".

وفي 6 نوفمبر الماضي، كشف تقرير أممي عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 219 ألفاً و9 حالات منذ مطلع العام الجاري، دون ذكر عدد الوفيات.

وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 بالمئة.

​​​​​​​ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولاسيما القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.