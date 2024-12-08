رئيس حكومة نظام الأسد: ''أنا في منزلي بدمشق ولا أنوي مغادرته''

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلن رئيس وزراء نظام الاسد المنهار في سوريا محمد غازي الجلالي، الأحد، أنه لايزال متواجدا في منزله ولا ينوي مغادرة البلاد، وذلك عقب إعلان فصائل المعارضة السورية دخولها دمشق.

وتوجه الجلالي إلى السوريين بتسجيل مصور قائلا: "أنا منكم وأنتم مني. أنا في منزلي لم أغادره بسبب انتمائي إلى هذا البلد وعدم معرفتي لأي بلد آخر غير وطني".

وأضاف: "في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس بالقلق والخوف رغم حرصهم جميعا على هذا البلد ومؤسساته ومرافقه، إنني حريص على المرافق العامة للدولة والتي هي ليست ملكا لي وليست ملكا لأي شخص آخر إنما هي ملك لكل السوريين. نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد".

وقال الجلالي :"أهيب بالمواطنين جميعا عدم المساس بالأملاك العامة لأنها في النهاية أملاكهم، وأنا هنا في منزلي لم أغادره ولا أنوي مغادرته إلا بصورة سلمية بحيث أضمن عمل المؤسسات العامة".

وتابع: "أتمنى من الجميع أن يفكروا بعقلانية. إننا نمد يدنا حتى إلى المعارضين الذين مدوا يدهم وأكدوا أنهم لن يتعرضوا إلى أي إنسان ينتمي إلى هذا الوطن السوري"

الجلالي رئيس حكومة الأسد قال ان مكان بشار الأسد ووزير دفاعه غير معروف منذ ليلة أمس.

هذا وأعلن قائد هيئة تحرير الشام أن المؤسسات العامة ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي لحين تسليمها.

رئيس وزراء النظام السوري أكد بقاءه على رأس عمله وتصريف الأعمال حتى تسليم السلطة، وهو الآن في منزله.