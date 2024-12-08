أول تعليق لتركيا على سقوط نظام بشار الأسد

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومعاملة جميع الأقليات دون تمييز، بعد أن سقط نظام بشار الأسد.

وأشار إلى أهمية ضمان عودة اللاجئين السوريين ودعم الإدارة الجديدة في مواجهة التحديات الاقتصادية وإعادة الإعمار.

وأكد فيدان أن أنقرة ستواصل التنسيق مع دول الجوار والجانب الأمريكي لتحقيق الاستقرار ومنع استغلال المنظمات الإرهابية للوضع الحالي.

وقال وزير الخارجية التركي: الرئيس أردوغان مد يده للنظام السوري من أجل تحقيق الوحدة في سوريا لكن ذلك قوبل بالرفض

واضاف:'' لا نعلم عن مكان بشار الأسد''.