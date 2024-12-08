هل لقي بشار الأسد مصرعه وأين اختفت الطائرة التي هرب على متنها؟

الأحد 08 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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اختفت طائرة "إيل- 76" التابعة لشركة الخطوط الجوية السورية يعتقد ان بشار الأسد كان على متنها، والتي ظهرت على رادارات منطقة دمشق حوالي الساعة 5.00 بتوقيت موسكو، بعد حوالي 40 دقيقة من الطيران بالقرب من مدينة حمص، ولا يزال مكانها مجهولاً، بحسب بيانات خدمة "Flightradar24".

وبحسب معلومات الخدمة، فإن ذلك حدث عندما كانت الطائرة على ارتفاع 495 متراً فوق سطح البحر.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "رويترز"، نقلا عن ضباط كبار في الجيش السوري، أن الرئيس السوري بشار الأسد، غادر دمشق إلى "وجهة مجهولة" على خلفية العمليات العسكرية في البلاد، ولا توجد معلومات حتى الآن عن مكان وجود الأسد.

وتضاربت الأنباء حول مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق بدخول فصائل المعارضة المدينة.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار حول مغادرة بشار الأسد على متن طائرة من دمشق إلى مدينة اللاذقية.

وذكرت مواقع تتبع الرحلات الجوية على شبكة الإنترنت، أن الطائرة التي يعتقد أنها تقل بشار الأسد شوهدت آخر مرة في سماء غرب حمص بعد إقلاعها من مطار دمشق الدولي، لكنها فُقدت لاحقاً من شاشات الرادارات.

وقالت تلك المواقع أن الطائرة انخفضت إلى ارتفاع 1600 قدم، وقامت "بحركات غير عادية" قبل أن تختفي من شاشات الرادار

شبكة CNN ذكرت أن بشار الأسد غادر إلى روسيا برفقة عائلته.

وقبل قليل ذكرت وكالة رويترز أن طائرة سورية أقلعت من دمشق أثناء سقوط العاصمة بيد المعارضة، قبل أن تقوم بمنعطف مفاجئ نحو الساحل وتختفي عن الرادار.

مصادر سورية نقلت للوكالة احتمالية كبيرة لمقتـل بشار الأسد في حادث تحطم غامض للطائرة، بينما لم يتم التحقق من هوية الركاب على متنها حتى الآن.