اختتام حملة توعوية في مأرب حول الأمن الرقمي ومواجهة الابتزاز الإلكتروني للنساء

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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اختتمت اليوم بمحافظة مأرب، حملة توعوية حول الأمن الرقمي وآليات مواجهة الابتزاز الإلكتروني للنساء، نفذها ملتقى السلم المجتمعي بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) وبتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت شعار "حمايتك تبدأ من هنا".

وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع تدشين حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء بالمحافظة وتضمنت تدريب 40 معلمة وأخصائية اجتماعية في مديريتي حريب والوادي حول ظاهرة الابتزاز الإلكتروني .

وشملت الحملة إقامة 5 جلسات توعوية مفتوحة في مديرتي حريب والوادي للتعريف بظاهرة الابتزاز الإلكتروني وأسبابها ومخاطرها وسبل مواجهتها وأهمية الأمن الرقمي وأدوات ووسائل الحماية الرقمية،وشهدت هذه الجلسات تفاعلاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من قبل عدد كبير من النساء في المديريتين المستهدفتين.

وهدفت الحملة التي استمرت أسبوعاً كاملاً إلى تفعيل دور الجهات المعنية وكل فئات المجتمع وإشراكهم في التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة وحماية الفئات الضعيفة وفي مقدمتها النساء من مخاطرها وضمان استمرار حملات التوعية في المدارس والمساجد والمناسبات العامة في ظل استمرار التحديات الراهنة التي تواجه النساء في عصر التكنولوجيا.