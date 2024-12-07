اختتام حملة توعوية في مأرب حول الأمن الرقمي ومواجهة الابتزاز الإلكتروني للنساء المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن دعمه للمحور الإيراني في سوريا ويتباكى على سقوط نظام الأسد الحزن يخيم على الديوان الملكي السعودي ورشاد العليمي يعزي الملك سلمان تماثيل أثرية يتم العثور عليها بمحافظة صعدة عن طرق أحد المزارعين لماذا تسعى السعودية والفيفا إلى تغيير موعد كأس العالم 2034؟ معهد أوروبي: التحالف الروسي الحوثي سيقوض النفوذ الأمريكي السعودي وهذه الاسباب التي تجعل روسيا ترى قيمة في تعزيز علاقاتها مع الحوثيين عاجل: بشار يقوم بتهريب زوجته وأبنائه إلى خارج البلاد ودولاً عربية تدعم إسقاط النظام السوري بشكل جدي صحيفة تكشف أين هو بشار الأسد ودولة خليجية استقبلت بعضًا من أقاربه بيان جديد بشأن الموظفين الأممين المختطفين في سجون الحوثي بايدن يتحدث عن خطر الحوثيين في رسالة وجهها للكونغرس
اختتمت اليوم بمحافظة مأرب، حملة توعوية حول الأمن الرقمي وآليات مواجهة الابتزاز الإلكتروني للنساء، نفذها ملتقى السلم المجتمعي بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) وبتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت شعار "حمايتك تبدأ من هنا".
وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع تدشين حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء بالمحافظة وتضمنت تدريب 40 معلمة وأخصائية اجتماعية في مديريتي حريب والوادي حول ظاهرة الابتزاز الإلكتروني .
وشملت الحملة إقامة 5 جلسات توعوية مفتوحة في مديرتي حريب والوادي للتعريف بظاهرة الابتزاز الإلكتروني وأسبابها ومخاطرها وسبل مواجهتها وأهمية الأمن الرقمي وأدوات ووسائل الحماية الرقمية،وشهدت هذه الجلسات تفاعلاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من قبل عدد كبير من النساء في المديريتين المستهدفتين.
وهدفت الحملة التي استمرت أسبوعاً كاملاً إلى تفعيل دور الجهات المعنية وكل فئات المجتمع وإشراكهم في التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة وحماية الفئات الضعيفة وفي مقدمتها النساء من مخاطرها وضمان استمرار حملات التوعية في المدارس والمساجد والمناسبات العامة في ظل استمرار التحديات الراهنة التي تواجه النساء في عصر التكنولوجيا.