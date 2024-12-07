المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن دعمه للمحور الإيراني في سوريا ويتباكى على سقوط نظام الأسد

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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اعلن اليوم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي رفضه للانتصارات التي حققتها المعارضة السورية الموحدة تحت قيادة إدارة العمليات العسكرية واكد دعمه لنظام بشار الأسد.

حيث علق الليلة القيادي فضل الجعدي على منصة إكس رصدها محرر مأرب برس بقوله "

من يسمون انفسهم بالمعارضة السورية يملكون الدبابات والمدرعات والطائرات المسيرة وتم تجميعهم من اكثر التيارات الدينية تطرفا ، ليس لاسقاط نظام الاسد ولكن لاسقاط سوريا.

وجاء موقف القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بعيد الحديث عن الاطاحة بنظام الاسد خلال الساعات القادمة وبعد خروج غالبية المحافظات السورية عن سيطرة نظام الأسد.

ومضى القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بقوله " واذا سقطت سوريا بيد الارهاب فستدخل المنطقة كلها في خراب ليس له نظير".

تغريدة القيادي الجنوبي تاتي تعاطفا ووقوفا مع المحور الإيراني.

يشار إلى أن غالبية قيادات المجلس الانتقالي تلقوا تدريباتهم وتأهيلهم خلال سنوات ما قبل 2017 بالضاحية الجنوبية بيروت ، وكانت قناة عدن الداعمة للانفصال تبث من الضاحية الجنوبية ومن ذات البناية التي كانت تبث منها قناة المسيّرة الحوثية.