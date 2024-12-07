الحزن يخيم على الديوان الملكي السعودي ورشاد العليمي يعزي الملك سلمان

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بعث الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، عن خالص التعازي، واصدق المواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، والحكومة، والشعب السعودي الشقيق بمصابهم الاليم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، وان يسكنها فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.