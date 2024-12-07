تماثيل أثرية يتم العثور عليها بمحافظة صعدة عن طرق أحد المزارعين

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عثر مواطن يمني بمحافظة صعدة شمال اليمن على تماثيل أثرية في وادي مذاب
وذكرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف الخاضعة للحوثيين، أن مزارعًا عثر على تماثيل أثرية أثناء استصلاح أرض للزراعة في محافظة صعدة.
وأوضحت الهيئة على حسابها في "فيسبوك"، أن مزارعًا في منطقة الجثام بوادي مذاب في مديرية الصفراء كان يستصلح أرضا للزراعة، وخلال ذلك وقع على آثار في باطن الأرض، من ضمنها تماثيل.
وأشارت إلى أن المواطن أبلغ الجهات المعنية، التي انتقلت إلى المكان برفقة مدير الآثار في صعدة، لافتة إلى أنه سيتم إرسال تلك القطع إلى الهيئة في صنعاء، بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية، مطالبة بتحريز الموقع