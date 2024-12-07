لماذا تسعى السعودية والفيفا إلى تغيير موعد كأس العالم 2034؟

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه يدرس بالتعاون مع السعودية إمكانية تعديل موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2034، بحيث تبدأ في يناير/كانون الثاني، أي قبل الموعد التقليدي بعشرة أشهر، وفقاً لما ورد على الموقع الرسمي للاتحاد.

ومن المقرر أن يصدق ممثلو الاتحادات الـ211 الأعضاء في الفيفا على الدول المضيفة لكأس العالم في عامي 2030 و2034 خلال اجتماع الكونغرس المقبل.

وستُقام نهائيات مونديال 2030 بشكل رئيسي في إسبانيا، والبرتغال، والمغرب، مع استضافة المباريات الافتتاحية في الأوروغواي، والأرجنتين، والباراغواي، تكريماً للذكرى المئوية لانطلاق البطولة، أما نسخة 2034، فتبدو السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافتها، ومن المتوقع أن يتم التصويت المشترك على تنظيم البطولتين بالتزكية.

الدوافع وراء تغيير الموعد

ووفقاً لبيان سابق للفيفا، لم يتضمن ملف السعودية موعداً محدداً للبطولة، حيث أكد الاتحاد أنه سيعمل بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتحديد التوقيت الأمثل، في ظل الظروف المناخية التي تميز المملكة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن الفيفا يدرس جدياً إقامة البطولة في يناير/كانون الثاني 2034، لتجنب التداخل مع شهر رمضان، الذي سيقع بين 11 نوفمبر/تشرين الثاني و10 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، إلى جانب تفادي درجات الحرارة المرتفعة في الصيف.

وفي حال اعتماد هذا التوقيت، ستكون المرة الثانية في تاريخ كأس العالم التي تُقام فيها البطولة في فصل الشتاء، إذ كانت المرة الأولى في قطر عام 2022، حيث نظمت البطولة بين نوفمبر وديسمبر وحققت نجاحاً لافتاً، وانتهت بتتويج الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة في تاريخها