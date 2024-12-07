عاجل: الجيش الحر المدعوم من تركيا ينفذ عملية عسكرية لتحرير مدينة منبج من قسد المدعومة من امريكا ميزة طال انتظارها… جوجل تطلق ميزة مبتكرة لإنشاء المستندات بالذكاء الاصطناعي المعارضة السورية على أسوار قلب حمص.. ما الأهمية الاستراتيجية للمدينة الأكبر بأوامر إخلاء عاجلة.. إيران تسحب كبار قادتها العسكريين من سوريا إلى دولتين تصريحات خطيرة لأردوغان: ''حاولنا مع الأسد لكنه لم يتجاوب ودمشق الهدف القادم للمعارضة المسلحة'' عاجل: قوات المعارضة السورية على بعد 20 كم فقط من العاصمة دمشق ومدن أخرى تسقط من يد النظام ماذا يحدث في تعز.. المليشيات هاجمت الأحياء السكنية ومواقع الجيش والأخير رد بعملية نوعية اجتماع عاجل بين روسيا وإيران وتركيا في قطر لتحديد مستقبل سوريا.. تفاصيل انهيار غير مسبوق لاسعار الصرف صباح اليوم اختفى بسجن حماة 42 سنة وظهر بصورة.. شقيقه يفجر مفاجأة
بدأت فصائل الجيش الوطني السوري، المعارضة والمدعومة من تركيا، اليوم السبت، عملية عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى السيطرة على مدينة منبج، أبرز معاقل قوات سورية الديمقراطية (قسد)( المدعومة من امريكا ) في ريف محافظة حلب الشرقي، شمال سورية. وقال العميد عبد السلام حميدي، قائد المجلس العسكري السابق في حلب، لـ"العربي الجديد"، إن غرفة عمليات "فجر الحرية" بدأت اليوم عملاً عسكرياً موسعاً ضد مواقع مليشيا "قسد" في مدينة منبج، مؤكداً أن هناك تقدماً للفصائل من عدة محاور على الجبهة، وسيتم الإعلان عنها تباعاً.
وذكرت غرفة عمليات "فجر الحرية"، أن "طواقم المدفعية التابعة لها استهدفت راجمة صواريخ لمليشيات قسد قرب بلدة أبو مقبرة على محور دير حافر بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بالكامل.
وكانت "فجر الحرية" قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، عن "تحرير قرى الشيخ أبيض والتايهة والعزيزية والنعيم والكيبان شرقي محافظة حلب من مليشيات قسد وقوات الأسد".
وأصدرت غرفة عمليات "فجر الحرية"، اليوم السبت، بياناً إلى الشعب السوري قالت فيه: "بينما يخوض أبطال الثورة السورية معارك التحرير لاستعادة وطننا من قبضة النظام المجرم وحلفائه، أقدمت قوات سوريا الديمقراطية، في تصرف غادر، على استهداف ظهر الثورة. شنت هذه القوات هجمات على عدة قرى في ريف حلب، وسيطرت على بعضها، كما حاولت التوسع باتجاه مواقعنا، مما يهدد بتعطيل مسار التحرير". وأشارت إلى أنه "رغم أن أولويتنا كانت وستبقى تحرير سورية من قبضة النظام المجرم، فإننا اليوم مضطرون للدفاع عن مواقعنا وحماية أهلنا من هذه الاعتداءات