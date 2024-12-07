ميزة طال انتظارها… جوجل تطلق ميزة مبتكرة لإنشاء المستندات بالذكاء الاصطناعي

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 41

كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة تُدعى “ساعدني في الإنشاء” في تطبيق المستندات Google Docs، وهي ميزة تجريبية مدعومة بروبوت الذكاء الاصطناعي Gemini.

وتُطرح الميزة حاليًا كجزء من مزايا روبوت Gemini التجريبية في خدمات Google Workspace، وتتيح للمستخدمين إنشاء مستندات مُنسّقة بنحو كامل أو استنادًا إلى ملفات أخرى.

وللوصول إلى ميزة “ساعدني في الإنشاء” داخل مستندات جوجل Google Docs، يمكن للمستخدمين الذهاب إلى قائمة “ملف File”، ثم اختيار “جديد New”، ثم النقر على خيار “ساعدني في الإنشاء Help me create“.

وتوفر هذه الميزة خيارات لإنشاء أنواع متعددة من المستندات، مثل مقترحات العمل والمشاريع ومستندات العصف الذهني ومنشورات المدونات والبيانات الصحفية وملخصات الحملات وقوائم الطعام للحفلات والرسائل الإخبارية وخطط الرحلات.

ويمكن تزويد الميزة بسياق إضافي، مثل الجمهور المستهدف والغرض من المستند والأهداف المرجوة، مما يُمكّن روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini من تقديم قوالب مخصصة ومقترحات ذات صلة بما يريده المستخدم.

وتشير جوجل إلى أن تلك الميزة ما زالت قيد التطوير.

ومع أنها تقدّم اقتراحات مفيدة، لكنها لا تستطيع استبدال الإبداع البشري، مما يتطلب من المستخدمين تخصيص المحتوى بما يتناسب مع أسلوبهم واحتياجاتهم.

ومن الجدير بالذكر أن الميزة متاحة حاليًا فقط عبر إصدار سطح المكتب، ولا يمكن استخدامها إلا مع المستندات الجديدة الفارغة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إدماج محتوى الملفات الأخرى الموجودة في حساب المستخدم إلا عند الإشارة إليها مباشرةً باستخدام صيغة “@اسم الملف”.

وتأتي ميزة “ساعدني في الإنشاء” ضمن جهود جوجل المستمرة لإدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في تطبيقات حزمة “ورك سبيس” وخدماتها. وتشمل هذه الجهود تحديثات أخرى، مثل القدرة على إنشاء الصور باستخدام Gemini في تطبيق المستندات Google Docs.